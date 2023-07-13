Незаконно заволоділи будівлями та укриттями держпідприємства: викрито посадовця та його спільників

В Києві, де містяни скаржаться на брак обладнаних укриттів, викрито посадовця держпідприємства та його спільників, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з міністерств України. Наразі їм повідомлено про підозру, поінформували у Генеральній прокуратуоі.

За даними слідства, ініціатором оборудки був посадовець, який шукав об’єкти нерухомого майна, що не використовуються у господарській діяльності цього підприємства. Далі до справи долучалися восьмеро спільників, які підробляли документи від імені колишнього директора держпідприємств на відчудження державного майна.

Встановлено, що всього в рамках схеми групі вдалося реалізувати 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 м кв на суму 24 млн грн. До переліку входили і п'ять підвальних приміщень, які використовувалися як укриття.

Зараз на всі ці об’єкти нерухомості накладено арешт.

Підозрюваним же інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365−2, 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України).

Питання про обрання їм запобіжних заходів буде вирішуватися в судовому порядку.

Нагадаємо, наприкінці минулого року СБУ разом з ДБР зруйнували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України, до організації якої був причетний заступник голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації.

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