Данілов про результати саміту НАТО у Вільнюсі: «російська імперія більше не буде існувати»

Результат, якого досяг президент України Володимир Зеленський у ВІльнюсі — це наша перемога, оскільки після саміту НАТО росіяни можуть забути про свої імперські амбіції.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зауважив, що всі ми хотіли б, аби усе вирішувалось дуже швидко і на цьому саміті було вирішено питання більш конкретно відносно нашої позиції стосовно членства в Альянсі:

«Але життя непросте, складне. Нам треба виконати домашнє завдання, воно непросте, тому зараз я більш ніж упевнений, що той результат, якого досяг наш президент на цьому саміті і те, що там відбулось, — це наша перемога», — впевнений секретар РНБО.

За словами Данілова, Україна буде в НАТО, а російської імперії не існуватиме.

«Ми будемо в НАТО і це не викликає жодних сумнівів. Більш того, я можу сказати, що саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено великий хрест. Не буде російська імперія більше існувати», — говорить посадовець.

Секретар РНБО зазначив, що мало хто вирішив провести аналіз декларації G7: «А це була ключова річ, коли ми будемо мати з кожним членом „сімки“ окремі угоди про нашу безпеку. Це дуже важлива річ, коли країни, які є володарями ядерної зброї, будуть нам надавати таку допомогу».

Нагадаємо, 12 липня на саміті НАТО Володимир Зеленський також підкреслив, що Рада Україна-НАТО повинна стати інструментом інтеграції, а не просто партнерства, а на зустрічі з президентом США запевнив, що Україна не погодиться «обміняти територію на статус, навіть, якщо це буде «одне село і один дід».

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