Ми ніколи не обміняємо територію на статус, навіть якщо це буде «одне село і один дід», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту НАТО у Вільнюсі з президентом США Джозефом Байденом. Пр це повідомили в пресслужбі президента.

«Дуже хороша, сильна зустріч із паном Президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Дякую, пане Президенте!» — заявив Зеленський.

Під час пресконференції після зустрічі з президентом США Зеленський заявив, що «підтримка партнерів залежить від ситуації на полі бою».

«Ми ніколи не обміняємо територію на статус, навіть, якщо це буде „одне село і один дід“», — заявив він.

Зеленський не вважає перемогою «замороженний конфлікт».

«Після перемоги, ми не очікуємо ніяких сюрпризів, нам потрібно повернути людей в Україну та покарати Росію. Перемога — це не „заморожений“ конфлікт», — сказал президент.

Також під час саміту НАТО було досягнуто домовленостей щодо постачання в Україну зброї, повідомляє Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами».

З боку Німеччини надійде новий пакет допомоги Україні на суму € 700 млн, який включатиме 2 ПУ Patriot, 40 БМП Marder, 25 танків Leopard 1A5, 20 тисяч 155-мм снарядів, 5 тисяч 155-мм димових снарядів і 5 БРЕМ Bergepanzer 2.

Велика Британія надасть боєприпаси до Challenger 2 і понад 70 різних ББМ, а також $ 65 млн для ремонту обладнання.

Норвегія надасть два центри управління вогнем, дві ПУ та запасні частини до ЗРК NASAMS та 1000 міні-безпілотників Black Hornet.

Франція забезпечить Україну далекобійними ракетами SCALP, частина з яких вже знаходяться в Україні, а Австралія передасть 30 бронемашин Bushmaster. Японія забезпечить Україну системами виявлення безпілотників.

Як писали «ФАКТИ», на полях саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.

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