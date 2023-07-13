Найгарячіше в районі Мар’їнки та Авдіївки: військові розповіли про ситуацію на фронті

Українські військові продовжують просуватися на Таврійському напрямку, відбиваючи атаки ворога. Але найгарячіше зараз в районі Мар'їнки та Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, на Авдіївському та Маріїнському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Його мета не змінилася — продовжуються штурми із завданням заволодіти Мар'їнкою та створити умови для охоплення Авдіївки. Армія рф завдала авіаударів по околицях цих міст включно із Красногорівкою.

В той же час Сили оборони поступово рухаються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Однак ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. А також проводить контратаки штурмовими групами за підтримки танків та бронегруп.

ЗСУ утримують зайняті рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

Протягом минулої доби росіяни 25 разів атакували позиції наших бійців. Окрім того, окупанти здійснили 615 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Загалом противник здійснив 11 авіаударів та 8 разів атакував з неба, застосовуючи дрони-камікадзе типу «Квадро».

Також окупанти провели невдалі наступи у бік села Рівнопіль.

За добу втрати ворога склали: вбитими 74 окупантів, пораненими — 131. Окрім того, знищено 22 одиниці озброєння і техніки. Також українські бійці приземлили" російський БПЛА «Орлан-10».

В цілому ситуація на фронті, за даними Генштабу наступна: українські військові продовжують просуватися на трьох напрямках фронту — Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення — 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.

Фото Генштабу ЗСУ

43

Читайте нас у Facebook та Instagram