У ніч проти п`ятниці, 14 липня, російська федерація у черговий раз здійснила атаку на Україну з повітря, застосувавши дрони-камікадзе.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, з вечора 13 липня до 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

«У південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби. Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у повітряному просторі регіону близько 02:00 силами та засобами протиповітряної оборони знищено два баражуючі боєприпаси.

А на Дніпропетровщині є прильоти. «Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники збили 6 „Шахедів“. Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання — у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три — понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома», — повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети «Калібр», 1 балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА «Shahed». Сили оборони України знищили 2 крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів. Також, ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки.

На Авдіївському напрямку, незважаючи на артобстріли ворога, ЗСУ відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Сил оборони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Фото Генштабу

«Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Раніше екскомандувач сухопутних військ Польщі та колишній заступник міністра національної оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак, аналізуючи перебіг війни в Україні, зазначав, що наближається час, коли українці повинні і зможуть проникати вглиб території імперії, знищуючи об'єкти, важливі для функціонування росіян.

Фото Генштабу ЗСУ

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