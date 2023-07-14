росія атакувала Україну «шахедами»: знищено 16 беспілотників, на Дніпропетровщині — прильоти (фото)
У ніч проти п`ятниці, 14 липня, російська федерація у черговий раз здійснила атаку на Україну з повітря, застосувавши дрони-камікадзе.
За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, з вечора 13 липня до 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).
«У південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби. Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», — йдеться у повідомленні.
Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у повітряному просторі регіону близько 02:00 силами та засобами протиповітряної оборони знищено два баражуючі боєприпаси.
А на Дніпропетровщині є прильоти. «Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники збили 6 „Шахедів“. Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання — у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три — понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома», — повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як зазначають у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети «Калібр», 1 балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА «Shahed». Сили оборони України знищили 2 крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів. Також, ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень:
- На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки.
- На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки.
- На Авдіївському напрямку, незважаючи на артобстріли ворога, ЗСУ відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки.
- На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.
- На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.
- На Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Сил оборони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
«Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Раніше екскомандувач сухопутних військ Польщі та колишній заступник міністра національної оборони країни генерал Вальдемар Скшипчак, аналізуючи перебіг війни в Україні, зазначав, що наближається час, коли українці повинні і зможуть проникати вглиб території імперії, знищуючи об'єкти, важливі для функціонування росіян.
Фото Генштабу ЗСУ221