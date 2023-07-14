«Начарувала» на 300 тисяч доларів: на Буковині судитимуть ворожку, яка пообіцяла «відмазати» від кримінальної справи (фото)

Нещодавно правоохоронці повідомляли про викриття народного депутата, який обіцяв «відмазати» іноземця від міграційної служби за 50 тисяч доларів, а ось апетит у зловмисників на Буковині був більшим — ворожці та адвокату повідомлено про підозру у заволодіння 300 тисячами доларів та підбурюванні до надання хабара.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, мешканка Тернопільщини, яка надає послуги з ворожіння, пообіцяла чоловіку допомогти вирішити через впливових людей питання щодо припинення відносно нього кримінального переслідування. Чоловік — фігурант справи щодо розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів.

Фото прокуратури

«З січня по травень цього року ворожка спільно з іншими особами одержали від чоловіка 300 тисяч доларів, однак жодних домовленостей не виконали. Також підозрювана порекомендувала чоловіку найняти столичного адвоката. Він запропонував клієнту в обхід закону допомогти уникнути кримінальної відповідальності його родичем, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів. Захисник підбурив чоловіка надати слідчому 10 тисяч доларів і запевнив, що особисто передасть кошти правоохоронцям», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Після одержання обумовленої суми адвоката було затримано.

Фото прокуратури

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури громадянці та адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві та підбуренні до надання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, що днями НАБУ та САП оголосили підозру чинній народній депутатці, яка є фігурантом справи про хабартицтво — зловмисники обіцяли внести дані військовозобов`язаних у систему «Шлях», щоб вони мали змогу виїхати з України. Політикиню заскочили на тому, як вона викидала неправомірну вигоду через паркан.

Фото прокуратури

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