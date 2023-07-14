Швеція прискорить постачання оборонних матеріалів до України

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав угоду про захист безпеки з Україною на саміті НАТО в Литві, йдеться в заяві шведського уряду.

«Угода дає можливість Швеції і Україні обмінюватися конфіденційною інформацією, що стосується, наприклад, випробувальних польотів JAS Gripen або військової техніки», — додали в уряді.

Шведська адміністрація оборонних матеріалів (FMV) також укладає угоду з Україною, яка дозволить країні, що воює, закуповувати оборонні матеріали безпосередньо у промисловості з більш короткими термінами доставки, йдеться в заяві.

«Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги у війні, відновлення свободи і відбудови країни», — додав Йонсон.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина пообіцяла Україні додаткові системи Patriot.

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