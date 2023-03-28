Запахло кривавими грошима: МОК повернув росіян та білорусів у міжнародні змагання, але не всіх

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), діяльність якого піддається критиці з боку українських спортсменів та функціонерів, дозволить російським та білоруським спортсменам повернутися у міжнародні змагання.

Це питання було головним на засіданні Виконкому організації, що пройшло 28 березня у швейцарській Лозанні, і функціонери ухвалили рішення на користь спортсменів, які представляють країни-агресори.

Утім, у МОК все ж таки залишили низку обмежень для них. Наприклад, росіяни та білоруси зможуть виступати лише в нейтральному статусі без використання національної символіки, при цьому в командних видах спорту вони не будуть представлені. Також спортсмени, які підтримують військову агресію проти України, а також вважаються співробітниками силових відомств, до змагань не допускатимуться. Останнє є особливо важливим, оскільки кожен третій російський олімпієць на зимових Іграх у Пекіні-2022 був військовослужбовцем армії, представляючи ЦСКА. Додамо, що прийняте рішення не стосується можливості допуску представників країн-агресорів до Олімпіад у 2024-му та 2026-му — з цього питання проводитимуться окремі засідання.

«По-перше, ми не рекомендуємо участь, а висуваємо дуже жорсткі умови для міжнародних федерацій, які можуть захотіти дозволити спортсменам із паспортами рф та білорусі змагатися в їхніх турнірах, які знаходяться під їхньою відповідальністю, — наводить слова президента МОК Томаса Баха сайт Tribuna.com. — По-друге, рекомендації від 28 лютого 2022 року не були усуненням, не були санкціями, це був запобіжний захід. Ми його запровадили з двох основних причин, оскільки була низка країн, які вирішили, які спортсмени можуть брати участь у певних змаганнях, відмовляючи у видачі візи росіянам та білорусам, погрожуючи своїм спортсменам виходом із міжнародних федерацій, навіть із НОК, забравши у них фінансування, якщо вони змагатимуться з росіянами та білорусами.

Другою причиною було — ми не могли гарантувати, що господарі змагань зможуть забезпечити безпеку для росіян та білорусів через дуже напружену атмосферу в низці країн. Це ставило під загрозу цілісність міжнародних спортивних змагань. І це було б проти нашої місії, бо маємо дилему. І всупереч нашій місії, ми мали видати цю рекомендацію не запрошувати росіян та білорусів на міжнародні змагання, щоб захистити цілісність міжнародного спорту.

Що змінилося з того часу? Можу назвати кілька факторів, але давайте окреслю лише два. По-перше, ми бачимо, що у низці видів спорту — тенісі, велоспорті, гандболі, футболі, хокеї — це вже працює. Ви бачите російських та білоруських спортсменів, які беруть участь у змаганнях із деяких видів спорту. Навіть суперничають там проти українців. І ми це бачимо майже щодня в жіночому, чоловічому тенісі.

По-друге, є чітка заява двох незалежних спеціальних доповідачів ООН із прав людини. Я зацитую деякі з цих ремарок: «Ми погоджуємося, що ця війна протиправна. Конкретні зобов'язання країн продовжують існувати, а заборона прямої дискримінації — одна з основних цінностей системи прав людини. Ми маємо бути впевнені, що фокусуємося на країнах. Думаю, це абсолютно ідеально, що МОК та інші виключили рф та білорусь. Ми маємо розпочати зі згоди, що ці держави будуть виключені. Питання, що станеться з людьми? Це не сіра зона міжнародного права. Це щось, що пов'язує всі країни та всіх людей. Дуже важливо, що ми називаємо це імперативною нормою міжнародного права. З цієї причини загальна заборона російських та білоруських спортсменів та артистів не може тривати. Це грубе порушення прав людини. Ідея не в тому, що ми збираємося визнавати права людини для таких осіб, як ми, і з якими ми погоджуємо їхні дії та поведінку. Ідея у тому, що кожен має право не бути дискримінованим через паспорт».

Утім, це рішення МОК викликало шквал критики з боку адекватних європейців. Зокрема, різко висловилася міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер.

«Рішення МОК є ляпасом для українських спортсменів , — написала політик на офіційній сторінці МВС Німеччини у Twitter. — Вони заслуговують на солідарність міжнародного спорту. Найменше, на що може розраховувати Україна — чітка позиція. Міжнародний спорт має однозначно засудити жорстоку російсько-агресорську війну. Це можливо лише при повному виключенні російських та білоруських спортсменів. Той факт, що МОК не хоче допускати російських військових чи команди, є абсолютним мінімумом та недостатнім.

Немає жодних причин повернення росії у світовий спорт. путін продовжує свою злочинну війну із жахливою жорстокістю проти мирного населення України. російські військові щодня вбивають незліченну кількість українців, у тому числі багатьох спортсменів".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад заступився за спортсменів-вигнанців із росії та білорусі.

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