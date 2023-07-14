Російський диверсант готував вибухи на Рівненщині з метою зірвати західне постачання зброї ЗСУ (фото)

Нещодавно на Донеччині 7 років тюрми отримала жінка, яка «зливала» ворогові дані про ЗСУ, а на Рівненщині 10 років ув`язнення отримав російський диверсант — він готував серію підривів на транспортній інфраструктурі.

Як повідомляють в СБУ, зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області. Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.

Фото СБУ

«Для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш „вразливих“ місцях обох транспортних шляхів. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного року», — йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що зловмисник — колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф воював проти сил АТО на сході України у складі терористичних угруповань «Оплот» і «Хан», а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки.

Після 24 лютого 2022 року ворожий поплічник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках. А згодом, отримавши завдання від російського гру, приховано прибув на Рівненщину. Він також збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.

Нагадаємо, що днями співробітники СБУ повідомили про чергові підозри митрополиту Петру (Лебідю), у тому числі й за виправдовування російської агресії проти України.

Фото СБУ

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