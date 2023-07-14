«Такої юрособи немає»: путін заявив, що ПВК «Вагнер» не існує

Схоже, у Кремлі остаточно заплуталися в трактуваннях невдалого заколоту приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер». Російський президент дав 13 липня інтерв'ю кореспонденту газети «КоммерсантЪ» Андрію Колесникову. Заяви володимира путіна, звісно, негайно повторили всі федеральні ЗМІ країни.

Колесніков запитав, зокрема, чи збережеться ПВК «Вагнер» «як бойова одиниця«?

«У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує!.. Група є, але юридично вона не існує! Це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватися в Державній думі, в уряді. Непросте питання… Але такої юрособи немає», — відповів путін.

Таким чином, російський лідер публічно визнав, що держава виплатила понад 86 мільярдів рублів компанії або організації, яка юридично не існує! Нагадаємо, саме путін за три дні після невдалого заколоту «вагнерівців» назвав їх у своєму зверненні до росіян «приватною військовою компанією» і заявив: «Лише з травня 2022 року до травня 2023-го на грошове утримання і стимулюючі виплати держава заплатила компанії „Вагнер“ 86 мільярдів 262 мільйони рублів. З них грошове утримання — 70 мільярдів 384 мільйони, стимулюючі виплати — 15 мільярдів 877 мільйонів. Страхові виплати — 110 мільярдів 179 мільйонів».

Цікава колізія виходить. Величезні суми з федерального бюджету були спрямовані структурі, яка «просто не існує»!

Також путін видав свою версію зустрічі з євгеном пригожиним і командирами «вагнерівців».

Господар Кремля підтвердив, що ця бесіда відбулася 29 червня. За словами путіна, він запропонував «можливі варіанти подальшого проходження їхньої служби, зокрема й бойового застосування» під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним «Сєдой».

«Багато хто кивав, коли я це говорив. А пригожин, який сидів попереду і не бачив цього, сказав, вислухавши мене: «Ні, хлопці не згодні з таким рішенням», — заявив путін.

Таке трактування зустрічі, якщо, звісно, вона взагалі мала місце, означає, що Кремль прагне тепер відокремити пригожина від ПВК і звалити всю провину за заколот на нього. А «вагнерівці», мовляв, стали жертвами обману з боку бізнесмена. Їхня провина тільки в цьому, а так вони хороші хлопці, справжні патріоти, які можуть далі воювати і вбивати «поганих українців».

Раніше «ФАКТИ» писали, що в російській армії почалася чистка після заколоту пригожина — затримано 13 високопоставлених офіцерів, ще 15 звільнено.

29

Читайте нас у Facebook та Instagram