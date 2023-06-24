«пригожин може не перемогти, а „стовпи“ кремля можуть не зруйнуватися»: наступна доба буде вирішальною для путіна

Російський диктатор володимир путін ризикує втратити владу. Наступні 24 години мають для нього вирішальне значення, пише політичний оглядач Нік Пейтон Уолш, повідомляє CNN.

На думку журналіста, російський президент зіткнувся із найсерйознішою загрозою за 23 роки, які він перебуває при владі в ядерній державі.

«І цікаво спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, — головна перевага його автократії — руйнується за одну ніч», — йдеться у публікації.

«Те, що відбувається зараз у Росії, було одночасно неминуче і неможливо. Неминуче, тому що грубі помилки, допущені в ході управління війною, були здатні послабити імунітет будь-якої авторитарної системи. Неможливо, бо досі всі критики путіна просто зникали, випадали з вікон чи ставали жертвами отруєння. І ось тепер п'ята за чисельністю армія у світі наступного вікенду буде змушена направити зброю проти своїх бойових товаришів. Це єдине, що може врятувати московську еліту від колапсу», — сказано в матеріалі CNN.

Зазначається, що путіна настільки звикли вважати «майстром тактики», що перші заяви євгенія пригожина розцінювалися як спроба президента Росії «тримати в напрузі» своїх генералів.

«Але сьогодні ми бачимо іншу картину — путін змушений публічно визнати, що він втратив контроль над Ростовом-на-Дону, своєю головною південною військовою базою», — пише видання.

Автор публікації сумнівається, що «вагнерівці» заздалегідь планували свій заколот, але припускає, що пригожин цілком міг виношувати подібний сценарій. В надії підштовхнути путіна ухвалити рішення про відставку керівництва міноборони. Але путін у своєму зверненні знищив таку можливість.

«Тепер перед російською елітою стоїть екзистенційний вибір — між режимом президента, що хитається, і таким собі темним, найманим Франкенштейном, якого створили, щоб виконувати всю брудну роботу, а він повстав проти своїх господарів», — пише CNN.

У публікації наголошується, що Україна, ймовірно, святкуватиме катастрофічну невчасність цього заколоту.

«Він, певно, змінить хід війни на користь Києва. Але повстання рідко закінчуються в Росії — або деінде — з тими результатами, яких вони прагнули досягти. Усунення царя Миколи II 1917 року у Росії обернулося більшовицькою революцією, Леніним, а потім і Радянської імперією. У міру того, як розігрується ця рідкісна якобінська драма російської людської слабкості, не обов'язково, що за нею буде покращення. пригожин може не перемогти, а „стовпи“ Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу», — йдеться у публікації.

Видання передбачає, що путін може бути нездатним «прийняти логіку поразки» на фронтах в Україні протягом найближчих місяців. У той же час неможливо уявити, що путінський режим коли-небудь зможе повернутися до колишніх висот та колишнього контролю за ситуацією. «І неминуче, що попереду ще більше потрясінь та змін», — резюмувало видання.

Як писали «ФАКТИ», голова правління Київської школи державного управління імені Сергія Нижнього, екс-радник голови МВС, боєць ЗСУ Віктор Андрусів спрогнозував, як можуть розвиватися події в Росії найближчим часом.

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