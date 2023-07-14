Чистка після заколоту пригожина: у росії затримали 13 високопоставлених офіцерів, ще 15 звільнили

Впливова американська газета The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела повідомила, що буквально за кілька годин після початку заколоту ПВК «Вагнер» російські спецслужби затримали 13 високопоставлених військових. Ще 15 офіцерів зі складу вищого командування російської армії були відсторонені або зовсім звільнені. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що на першій після заколоту пригожина нараді у шойгу не було ключових генералів.

Одне з джерел заявило виданню, що серед російських офіцерів відбувається масштабна «чистка лав». Позбавляються від тих, кому більше не можна довіряти.

Газета також стверджує, що командувача ПКС сергія суровікіна затримали, проте наразі його не утримують у слідчому ізоляторі, і обвинувачень йому не висунули. Генерал перебуває в Москві. Його продовжують допитувати. Слідчих цікавить, яку роль суровікін відігравав у невдалому заколоті.

Серед тих, кого затримували, названо заступника суровікіна, генерал-полковника Андрія Юдіна, першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу Володимира Алєксєєва і генерал-полковника михайла мізінцева, якого звільнили з посади заступника міністра оборони росії у квітні 2023 року.

Того самого дня, коли вийшла публікація в The Wall Street Journal, російські ЗМІ повідомили про відставку ще одного генерала. Позбувся посади командувач 58-ї загальновійськової армії рф генерал-майор Іван Попов. Під його командуванням 58-а армія здійснила на початку війни прорив до Маріуполя. Нині на неї припадає один з основних ударів контрнаступу ЗСУ.

Попов ризикнув надати начальнику генштабу валерію герасимову правдивий звіт про ситуацію на фронті. Протягом доби після цього його зняли з посади.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, коментуючи інформацію про наслідки заколоту євгена пригожина, заявив: «У вищому керівництві росії відчуваються тертя і плутанина. Дуже багато драми відбувається на найвищому рівні. Яку роль це все в підсумку зіграє, я поки що не знаю. Я не думаю, що історія завершилася. Ми ще побачимо багато її глав у майбутньому».

Ще один американський генерал (у відставці), колишній командувач контингентом США в Південній Кореї Роберт Абрамс у розмові з журналістами ABC News заявив, що не вірить у кремлівську історію про зустріч путіна з пригожиним у Москві через кілька днів після невдалого заколоту. «Це фейк», — сказав Абрамс.

«Особисто я впевнений, що ми більше ніколи не побачимо пригожина. Йому доведеться ховатися все життя. А найімовірніше, його вже посадили до в'язниці або відправили в табір на кшталт Гулагу. Або, що ще ймовірніше, його вже немає в живих. Ясно одне, пригожин у публічному просторі більше не з'явиться», — наголосив генерал Абрамс.

Нагадаємо, що таку саму думку в інтерв'ю американському журналісту Говарду Альтману раніше висловив керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов: спецслужби росії отримали наказ убити пригожина.

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