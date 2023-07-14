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«Вибухова» ДТП на АЗС у Києві: у лікарні помер потерпілий підліток

19:07 14 липня 2023
ДТП на АЗС у Києві

У лікарні від отриманих травм та опіків помер 17-річний хлопець, який був одним із трьох потерпілих унаслідок ДТП і пожежі на АЗС у Києві 9 липня. Про це повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, інформує Суспільне.

Юнак був пасажиром легкового авто, що в’їхало в автозаправну станцію і загорілось. За кермом легковика був його старший брат.

Обоє братів після аварії перебували з опіками в реанімації, в тяжкому стані. Стан працівника АЗС, який теж постраждав унаслідок події, медики раніше оцінювали як середньої тяжкості.

За попередніми даними поліції, 9 липня водій автомобіля «Ауді» на великій швидкості рухався по Броварському проспекту, здійснив з’їзд у бік автозаправки, проте не встиг загальмувати, і авто врізалось в автозаправну колонку.

Як писали «ФАКТИ», 9 липня у Дніпровському районі згоріла одна із київських автозаправок. Трьох чоловіків госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості.

Фото поліції

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