«Вибухова» ДТП на АЗС у Києві: у лікарні помер потерпілий підліток
У лікарні від отриманих травм та опіків помер 17-річний хлопець, який був одним із трьох потерпілих унаслідок ДТП і пожежі на АЗС у Києві 9 липня. Про це повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, інформує Суспільне.
Юнак був пасажиром легкового авто, що в’їхало в автозаправну станцію і загорілось. За кермом легковика був його старший брат.
Обоє братів після аварії перебували з опіками в реанімації, в тяжкому стані. Стан працівника АЗС, який теж постраждав унаслідок події, медики раніше оцінювали як середньої тяжкості.
За попередніми даними поліції, 9 липня водій автомобіля «Ауді» на великій швидкості рухався по Броварському проспекту, здійснив з’їзд у бік автозаправки, проте не встиг загальмувати, і авто врізалось в автозаправну колонку.
Як писали «ФАКТИ», 9 липня у Дніпровському районі згоріла одна із київських автозаправок. Трьох чоловіків госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості.
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