8 липня, у 500-й день широкомасштабного російського вторгнення, відзначає день народження людина, яка відіграє значну роль у відсічі агресорові — Головком ЗСУ Валерій Залужний, якому сьогодні виповнилося 50 років.

1. Майбутній генерал народився у 1973 році в Новоград-Волинському (Звягель), в родині військовослужбовців. Ще у першому класі школи він заявив, що стане військовим. Він пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону… У 2014 році Валерий Залужний став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України ім. Черняховського. За це був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. У 2017 році йому було присвоєно звання «генерал-майор». У тому ж році став начальником штабу — першим заступником командувача військами оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. З 2018 до 2019 року — начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ — перший заступник командувача Об'єднаними силами. З 2019 року — командувач військами оперативного командування «Північ». Головкомом ЗСУ став за півроку до широкомасштабного вторгнення рф — влітку 2021 року.

2. Валерій Залужний дуже популярний не лише в Україні, а й у світі. Так, у травні минулого року він увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time (до речі, він став першим українським військовим, який з`явився на обкладинці цього видання), а у жовтні того ж року він був визнаний одним з 25 найвпливовіших українських військових за версією «НВ».

3. Видання «Політіко» назвало українського головкома «залізним генералом», який стане «легендарною постаттю» та ще здивує світ успіхами Збройних Сил України. Це сталося після того, як українські воїни змусили рашистів тікати з Київщини у бік білорусі, звідки вони починали свій рух у бік столиці України у лютому 2022 року.

4. Цього року стало відомо, що генерал отримав величезний спадок — мільйон доларів, який йому заповів американець українського походження Григорій Степанець. Всі ці кошти він спрямував на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. До речі, збирати кошти на армії допомогають і автографи генерала. Так, від одразу відгукнувся на прохання журналістів поставити свій підпис під календарем, який робив «5 канал».

5. Нещодавно військові оприлюднили фотографію, на якій було показано, як Залужний разом з колегами про щось розмовляють, роздивляючись карти. Уважні інтернет-користувачі помітили на бронежилеті головкома патч «як у зоряних війнах» — чи то з Малюком Йодою, чи то з Грогу. Мережа одразу відгукнулася безліччю мемів.

До речі, не лишилися українці байдужими і до дня народження Валерія Залужного, вітаючи його у соцмережах.

А оркестр 93-ї бригади Холодний Яр привітав головнокомандувача Збройних Сил України піснею «Батьку наш Залужний».

Матеріал «Залужний про загрозу застосування росією ядерної зброї: «Мене це зовсім не зупиняє» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Головнокомандувача ЗСУ у соцмережах

305

Читайте нас у Facebook та Instagram