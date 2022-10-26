Усього 10 хвилин: Ектор Хіменес-Браво розробив рецепт борщу для воїнів

Відомий шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво, який емоційно відреагував на трагедію в Ізюмі, повернувся з поїздки до Миколаївської області. Ектор їздив до українських бійців, щоби передати їм мікроавтобус від німецьких партнерів і… приготувати борщ.

«Я повернувся додому сповнений гордості та емоцій», — написав Ектор на своїй сторінці в Instagram.

За час перебування у наших військових шеф-кухар приготував борщ із спеціальних заготовок. З їх допомогою традиційна страва вариться лише десять хвилин!

«Нарешті розробили вміст заготовки, щоб за 10 хв хлопці легко могли приготувати справжній, поживний борщ, — написав Ектор. — Там і мʼясо у вигляді тушонки, і вітамінний комплекс із запашними спеціями. Не обійшлося без традиційних — сала з хлібом та тортиків».

Ектор не приховує, що українські воїни його кумири і зізнається, що ніколи не думав про те, щоб залишити Україну.

«Насправді, вони мої кумири, герої та зірки, а я просто радий готувати борщ і слухати їх історії», — написав Ектор на своїй сторінці.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому повернувся до України.

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