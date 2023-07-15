Окупанти вночі атакували дронами південь України, є постраждалий та руйнування

В ніч на 15 липня російські окупаційні війська намагались знов атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте є і влучання.

Про це повідомила в етері телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти занепокоєні через ситуацію на Запорізькому напрямку, а також через те, що бійці ЗСУ можуть почати форсувати Дніпро. Тому вони атакують прифронтові регіони.

Так, цієї ночі російська армія випустила дрони-камікадзе типу Shahed. Гуменюк зазначила, що у Миколаївській області було збито три безпілотники. Цю інформацію також підтвердив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також, за словами Гуменюк, є влучання у Запорізькій області. Наслідки атаки поки невідомі.

«Була потужна робота у Запорізькій області сил протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються», — наголосила речниця.

Крім того, під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

«Внаслідок дій окупантів цієї ночі в одному з районів міста було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт. Ушкоджень зазнав і житловий фонд — у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна», — повідомив секретар Запорізької міскради Анатолій Куртєв.

На жаль, є постраждала людина. Чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу.

На місці працюють усі відповідні служби та розгортається намет міської ради, додав чиновник.

Командування Повітряних сил уточнило, що в ніч на 15 липня 2023 року противник атакував Україну шістьома ударними дронами типу Shahed з південного напрямку.

На півдні та сході країни знищено 4 ворожі ударні дрони Shahed-136/131.

«А протягом минулої доби 14 липня (окрім 16 „шахедів“, збитих вночі) протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня („Орлан“, „Зала“) та три ударні дрони типу „Ланцет“», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти теж вдарили по території України, застосувавши 17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed, 16 з яких українська ППО знищила. Загальні втрати росіян в Україні вже понад 237 тисяч військових, сотні тисяч бойової техніки, серед якої майже 4 тисячі безпілотників.

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