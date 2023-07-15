Майже 600 окупантів, 14 артилерійських систем і 24 БПЛА: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши 17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

«Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА „Shahed-136/131“ та зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється», — повідомили у Генштабі.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 «шахедів».

А загальні втрати ворога за минулу добу склали:

- особового складу — 237 180 (+590) осіб ліквідовано,

- танків — 4102 (+5) од,

- бойових броньованих машин — 8019 (+11) од,

- артилерійських систем — 4463 (+14) од,



- засобів ППО — 425 (+2) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3807 (+24),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 7036 (+17) од,

- спеціальної техніки — 664 (+2).

Як повідомляли «ФАКТИ», Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки що не застосовувала їх на полі бою.

Військові впевнені, що ця зброя може змінити ситуацію на фронті. При цьому міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не бути бити касетними бомбами по території рф. Ці снаряди лише для звільнення територій України. Хоча росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українських громадян.

33

Читайте нас у Facebook та Instagram