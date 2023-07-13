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Київ третю ніч поспіль атакували безпілотники: знищено близько десятка дронів

8:40 13 липня 2023
ППО

В ніч на 13 липня російські варвари знов здійснили масовану атаку іранських дронів на Київ. Силами та засобами ППО у повітряному просторі столиці було знищено біля десятка ворожих цілей, повідомили у КМВА.

«Ворог третій день поспіль атакував Київ баражуючими боєприпасами Shahed. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу», — йдеться у повідомленні.

У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків.

Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового 25-поверхового будинку на рівні технічного поверху. Є травмовані — дівчина 19 років та хлопець 25 років. Їх ушпиталили.

У Шевченківському районі — загоряння на балконі багатоквартирного будинку, двом постраждалим надали допомогу на місці.

За однією з адрес рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового будинку.

Травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися.

У Подільському районі сталося загоряння у нежитловій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували. Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території. Під час гасіння пожежі у багатоквартирному будинку виявили тіло загиблої людини, уточнив міський голова Кличко.

Цієї ночі ворог також атакував міста України крилатими ракетами. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькому та Кропивницькому.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 12 липня, російська федерація завдала теж удару по Україні іранськими дронами. Окупанти атакували баражуючими боєприпасами з напрямку Курська. 11 дронів знищили Сили ППО. Зокрема, у повітряному просторі Києва були знищені всі безпілотники.

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