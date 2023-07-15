Легендарного футболіста Ромаріо терміново доправили до лікарні: що з чемпіоном світу (відео)

Чемпіон світу з футболу та віцечемпіон Олімпійських ігор у складі збірної Бразилії, а нині знаменитий політик Ромаріо, який свого часу закрутив роман із красунею на 31 рік молодшою за нього, доправлений до однієї з лікарень Ріо-де-Жанейро через сильний біль у животі, повідомляє Globo.

У 57-річного колишнього нападника ПСВ «Ейндховен» та «Барселони» виявлено кишкову інфекцію. Як пишуть бразильські ЗМІ, ситуація з Ромаріо стабільна, хоч і не очікується, що він скоро зможе залишити лікарню.

Зазначимо, що п'ять років тому знаменитий бомбардир на прізвисько Великий коротун переніс операцію зі зменшення шлунка, щоб контролювати діабет, а два роки тому йому видалили жовчний міхур.

Нагадаємо, що у колекції нагород чемпіона чотирьох країн (Бразилії, Нідерландів, Іспанії та Катару) «золото» ЧС-1994, а також «срібло» Олімпіади-1988 (тоді у фіналі бразильці поступилися збірній Радянського Союзу з Олексієм Михайличенком у складі). Крім того, Ромаріо — дворазовий володар Кубка Америки та переможець Кубка конфедерацій. У складі збірної Бразилії він провів 70 поєдинків і забив 55 м'ячів (більше голів тільки у Пеле, Неймара та Роналдо).

Є чим похвалитися сенатором парламенту Бразилії Ромаріо й на особистому фронті. Він був тричі одружений, у нього шестеро дітей від чотирьох різних жінок, не рахуючи інших нетривалих стосунків.

Найкращі голи знаменитого бомбардира Ромаріо

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий ексфутболіст «Арсенала» та «Барселони» переніс інсульт.

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