Ексфутболіст «Арсеналу» та «Барселони» переніс інсульт

49-річний колишній гравець «Аякса», «Арсеналу», «Барселони» та збірної Нідерландів Марк Овермарс, який до 2017 року був найдорожчим голландським футболістом (каталонці за нього заплатили в 2000-му 40 млн євро), напередодні ввечері потрапив до лікарні з «легким інсультом».

Цю інформацію підтвердили у ФК «Антверпен», де Овермарс працює спортивним директором від літа цього року.

«Увечері в четвер, 29 грудня, Марк погано почувався, і його госпіталізували до лікарні, де діагностували легкий інсульт, — йдеться у повідомленні на офіційній клубній сторінці у Twitter. — На даний момент Марк почувається добре, але найближчим часом йому потрібен спокій. Наразі він зосереджений на одужанні й не хоче давати жодних коментарів. „Антверпен“ бажає Марку швидкого одужання».

Додамо, що Овермарс в якості гравця тричі став чемпіоном Нідерландів та переможцем Ліги чемпіонів із «Аяксом» та одного разу виграв англійську прем'єр-лігу з «Арсеналом». А зі збірною Нідерландів, за яку зіграв 86 матчів та забив 17 м'ячів, посів четверте місце на ЧС-1998 та виборов два комплекти «бронзи» на Євро-2000 та Євро-2004.

Після завершення кар'єри в 2009-му Марк не став тренером, протягом 13 років обіймаючи адміністративні посади в «Гоу Ехед» (технічний директор) та «Аяксі» (директор з футболу), і лише цього літа виїхав із рідної країни та перебрався до сусідньої Бельгії до «Антверпена».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у віцекапітана збірної України з богатирського багатоборства Олександра Дубова стався інсульт після повернення з чемпіонату світу.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram