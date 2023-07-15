«Я заріжу тебе, твою дружину і твою дочку»: хокеїст НХЛ з білоруським корінням потрапив у гучний скандал в США

Призер чемпіонату світу з хокею у складі збірної США, 29-річний гравець НХЛ Алекс Гальченюк потрапив у гучний скандал після ДТП і втратив контракт з клубом «Аризона Койотіз», повідомляє The Athletic.

Як з'ясувалося, сина колишнього хокеїста збірної білорусі Олександра Гальченюка заарештувала поліція ще 9 липня після того, як він врізався на автомобілі в дорожній знак. Подробиці з'явилися лише зараз.

У звіті поліцейського управління Скоттсдейла йдеться, що Гальченюк, який їхав в авто разом з батьком, поводився агресивно стосовно поліцейських, які прибули на місце ДТП. Хокеїст під час затримання навіть погрожував вбити двох офіцерів поліції.

Гальченюк посилався на зв'язки в москві, сказавши: «Я заріжу тебе, твою дружину і твою дочку» та «Один телефонний дзвінок, і ви всі мертві, вся ваша родина, ваша рідня будуть мертві».

У повідомленні йдеться, що Гальченюк, який народився в США в родині білорусів і провів більшу частину свого дитинства в росії, кілька разів ображав офіцера на расовому ґрунті. Свідок повідомив поліції, що білий BMW врізався у бордюр та дорожній знак. Інспектор та стажер, що прибули на місце аварії, побачили Гальченюка, котрий лежав на землі за кілька метрів від машини. При цьому Алекс боровся з офіцером, перш ніж на нього одягли кайданки.

У рапорті офіцер також стверджує, що Гальченюк був «дуже п'яний»: «мова була невиразною, очі налиті кров'ю, від нього несло алкоголем».

Мабуть, протверезівши, хокеїст пізніше сказав поліцейським, що пожартував про погрози. Гальченюка випустили наступного дня після арешту під підписку про невиїзд.

Зазначимо, що Гальченюк-молодший, який свого часу вважався одним із головних хокейних талантів Америки, провів у НХЛ 654 матчі та набрав 354 очки (146 шайб і 208 гольових передач). Але, на жаль, з кожним роком його кар'єра йшла вниз. Як виявилося, хлопець двічі проходив детоксикацію через проблеми з наркотичною та алкогольною залежністю. І ось новий скандал. Лише через два тижні після підписання однорічного контракту з «Аризоною» на суму 775 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батька рекордсмена збірної росії з хокею знайшли мертвим.

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