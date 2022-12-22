Легенда НХЛ назвав дії рашистів в Україні «геноцидом» та закликав виключити спортсменів країни-агресора з усіх турнірів

Дворазовий володар Кубку Стенлі, олімпійський чемпіон із хокею чех Домінік Гашек, якого звинуватили у фашизмі через Україну, продовжує всіма можливими способами підтримувати нашу країну у війні з країною-агресором.

Легендарний хокеїст написав відкритий лист, адресований керівникам провідних спортивних організацій — хокейній НХЛ, а також тенісних WTA та ATP, але при цьому уточнив, що «був би вдячний, якби всі ліги та турніри світу, особливо Міжнародний олімпійський комітет, прочитали та розглянули його». При цьому Гашек називає дії рашистів на території нашої країни своїми іменами — не інакше, як «геноцидом».

«Я написав відкритий лист, щоб привернути увагу всього світу до того, як деякі спортивні змагання зараз сприяють військовим заворушенням у Європі, які щодня забирають сотні, навіть тисячі життів. Це спроба врятувати ці життя та прискорити закінчення війни в Україні. російські спортсмени не мають брати участь у міжнародних змаганнях, я прошу всі спортивні ліги світу розглянути це рішення.

24 лютого 2022 року російська армія увійшла на територію України. Ця війна наступальна. Її метою, як заявляло керівництво росії, є отримання додаткових територій. Підтвердженням цього є сфальшовані референдуми на завойованих росією територіях України. росія зловживала цими незаконними голосами, щоб офіційно анексувати завойовані території.

Ми не знаємо точно, скільки українських військових та мирних жителів загинуло внаслідок російської агресії. Це щонайменше десятки тисяч, можливо, сотні тисяч загиблих. Було задокументовано, що російські військові руйнують цивільні будівлі та громадянську інфраструктуру на території України, залишаючи десятки мільйонів людей без світла та газу та під загрозою замерзання в найближчі місяці.

російські солдати скоюють військові злочини, у тому числі катують та вбивають мирних жителів. росія навіть депортує тисячі українських дітей із рідної країни й цим чинить геноцид. росія має понести повну відповідальність за всі свої жахливі злочини. Після перемоги України та відходу російських військ з її території росія має розплачуватися за економічні збитки, завдані нею на чужій території. На жаль, сотні тисяч втрачених життів, зокрема багатьох дітей, уже нікому не повернути.

Це короткий результат поточної ситуації. Але яке ваше ставлення до цієї агресивної війни? На сьогоднішній день я ніде не читав та не чув з вашого боку однозначного засудження російської агресії, зокрема скоєних злочинів. Толеруючи участь російських спортсменів, кожне організоване вами змагання свідомо жертвує росії мільярди доларів на рекламу її агресивної політики.

Це факт, що кожен громадянин, а отже і кожен спортсмен представляє свою країну. Отже, кожен спортсмен має величезну рекламну та маркетингову цінність для цієї країни. Кожна держава використовує це на свою користь для просування своїх інтересів та цілей. Дозволивши російським гравцям брати участь у ваших змаганнях, ви вирішили підтримати все це.

Те, що ви після майже 300 днів війни нічого не зробили та продовжуєте терпіти участь російських спортсменів у своїх змаганнях (даючи росії багатомільярдну рекламу для реалізації її агресивної політики), я вважаю таким, що не можна пробачити. Таким чином, ви несете повну відповідальність за незворотні збитки, завдані російською армією в Україні, у тому числі за втрачені життя.

Хочу вірити, що у найближчій перспективі ви вирішите припинити підтримку війни в Україні та не дозволите російським спортсменам рекламувати агресивну політику росії на своїх змаганнях, як це вирішила більшість федерацій у світі".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболістка збірної росії Надія Карпова різко пройшлася по путіну та лукашенку.

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