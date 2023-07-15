Переливання крові не працює: магнат Брайан Джонсон відмовився від «методу омолодження»

Багатьох дослідників хвилює питання, як уповільнити старіння організму і навіть запустити процес його омолодження.

Існує багато різних методів. Одним з найбільш «працюючих» прийомів омолодження довгий час вважалося переливання крові від молодих юнаків та дівчат людям більше похилого віку.

Дослідження з цього питання проводилися на мишах у минулому, хоча експерти кажуть, що результати є непереконливими, тому експериментувати з людьми досить безрозсудно.

І от у травні 45-річний біохакер-мільярдер Браян Джонсон з США зробив переливання крові зі своїм 17-річним сином Талмейджем та 70-річним батьком Річардом, пише ladbible.com.

Тріо вирушило до клініки в Далласі, де в Річарда і Талмейджа видалили літр крові і перетворили на партію плазми, а також червоних і білих кров'яних тілець і тромбоцитів.

Плазму Талмейджа ввели Джонсону, а плазму Джонсона передали Річарду.

Мільярдер днями дізнався результат цього експерименту. За словами Джонсона, він припиняє експеримент, оскількитой не приніс жодної переваги. Про це він написав у Twitter.

«Молодий плазмаферез може бути корисним для біологічно старшого населення або за певних станів. У моєму випадку він не поєднується з моїми втручаннями. Альтернативні методи плазмаферезу чи фракцій молодої плазми обіцяють. Результати мого батька очікуються», — написав він.

Про Джонсона відомо, що він вже якийсь час намагається повернути назад свій біологічний вік. Магнат витрачає 2 мільйони доларів на жорсткий порядок дня, за яким спостерігає команда з 30 лікарів.

Раніше він поділився, що вже помітив помітні покращення у різних частинах свого тіла: «Мої фітнес-тести кажуть, що мені 18, моєму серцю 37, сила діафрагми 18».

Водночас невдача з останнім експериментом, певно, змусить його дещо змінити плани.

А звичайним людям, які не мають мільярдів на такі складні та дорогі процедури, відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко нагадує: щоб виглядати молодшою за свій вік, треба поєднати правильне харчування та заняття спортом.

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