Спочатку потрібно підтягти живіт: Аніта Луценко показала жінкам, як переходити з відтискань у планку

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко, яка є прихильницею поєднання правильного харчування та занять спортом. запропонувала новий курс.

Тренерка вчить, як правильно робити відтискання (віджимання).



Крім того, Аніта пропонує жінкам зробити тренування більш інтенсивними — з переходом у планку. Як відомо, планка — це статична вправа, але вона гарно впливає на м'язи.

Є одинадцять різних видів планок. Тренерка радить жінкам вибрати чотири і кожну виконувати по 45 секунд.

Як саме виглядає вправа, Луценко показала на відео.

Аніта стверджує, що планка міняє тіло. Але результат буде помітний, якщо жінка веде активний образ життя, займається спортом, правильно харчується, налагодила сон.

Саме планка позитивно впливає на всі групи м'язів живота (черевний, бічний, нижній прес) та м'язи спини, які підтримують хребет людини.

«Якщо виконувати планку регулярно, з правильною технікою, планка покращує поставу», — стверджує тренерка.

Адже планки добре вмикають сідничний м'яз. Біцепс та трицепс теж працюють під час планки.

Планка добре працює в комплексі з розминкою, розтяжкою або як елемент щоденного тренування, нагадує Аніта.

Раніше Аніта Луценко розповіла про те, яким повинно бути співвідношення зросту та ваги.

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