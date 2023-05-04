Як зменшити свій біологічний вік і подовжити життя: поради експерта по боротьбі зі старінням

Експерт з боротьби зі старінням Девід Сінклер зміг зменшити свій біологічний вік на десять років. 53-річний молекулярний біолог з Гарвардського університету заявив, що тести ДНК показують, що його біологічний вік становить 43 роки. Сінклер зізнався, що у свої 30 років він мав надмірну вагу і багато пив. Вирішивши привести себе в кращу форму, він розпочав новий здоровий спосіб життя. Свою історію чоловік розповів в інтерв'ю виданню Insider.

«Мій розрахунковий біологічний вік зменшувався протягом останніх десяти років або й більше. Прогнозують, що я проживу принаймні на десять років довше, ніж якби я нічого не робив. Щоб змінити свій біологічний вік, варто почати займатися фізичною активністю. Це наріжний камінь усіх антивікових програм, оскільки вони допомагають підтримувати м'язи, зміцнюють здоров'я серця і зменшують запалення. Аеробні вправи рекомендується виконувати тричі на тиждень, які можуть включати в себе різні види спорту: плавання, біг, швидку ходьбу, їзда на велосипеді».

Девід Сінклер

Сінклер також є прихильником періодичного голодування, щоб уповільнити темпи старіння.

«Я намагаюся втиснути свій основний прийом їжі в кілька годин на день, коли це можливо. І цей період голодування також дуже добре вплинув на мій приблизний біологічний вік. Що стосується одного з улюблених напоїв, то це дві чашки зеленого чаю матча щодня».

Хоча дослідження його антивікових властивостей ще не завершені, чай матча (різновид японського пропареного зеленого чаю, розтовченого у порошок — Авт.) містить антиоксиданти, які можуть допомогти обмежити пошкодження клітин. Біолог також звертає увагу на джерела стресу, оскільки хронічний стрес пов'язаний із запаленням. Занадто сильне запалення пов'язане з хворобами, саме тому Сінклер надає пріоритет зменшенню стресу в своєму житті. На його думку, є 4 способи зменшити біологічне старіння і збільшити тривалість життя. Це часті фізичні вправи, періодичне голодування, чай матча, зменшення стресу.

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