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Вимагали «відкат» від підприємця: на Львівщині на хабарі затримали заступника мера та головного комунальника

13:50 15 липня 2023
чоловік

На Львівщині правоохоронці викрили посадовців на хабарі.

Як повідомили в обласній прокуратурі, йдеться про заступника мера та керівника комунального підприємства одного з міст Львівської області.

За даними слідства, заступник мера та головний комунальник міста вимагали хабар від приватного підприємця. Бізнесмен займався постачанням піску на замовлення комунального підприємства, яке перебуває у підпорядкуванні міської ради.

За «відкат» вони пообіцяли сприяти виконання умов договору і заплатити за поставлений пісок. Чиновники обіцяли не створювати штучних вимог щодо кольору та якості піску, які фактично не були передбачені договором. Фігуранти отримали від підприємця по 21 тисячі гривень.

Заступника мера та директору комунального підприємства затримали «на гарячому» під час отримання частини хабаря.

Раніше «ФАКТИ» писали про справу голови Верховного суду, який отримав хабар майже в три мільйони доларів.

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