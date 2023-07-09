«Місцями ворог опиняється в пастці»: Сирський про бої на Бахмутському напрямку

Українські воїни вже деякий час ведуть контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту.

Зокрема, Сили оборони успішно просуваються вперед на Бахмутському напрямку.

Про це заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

Згідно з інформацією Сирського, на відео можна побачити роботу снайпера групи «Привид» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Військовий ліквідував ворога одним пострілом з 1200 метрів.

Також наші воїни приземлили один з ворожих БпЛА, який полював за військовими під час роботи снайпера.

Карта ситуації на Бахмутському напрямку на вечір 08.07.2023

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про те, що 6 липня нашим воїнам вдалось просунутись на вищезгаданому напрямку на понад кілометр. Крім того, українські бійці мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Як повідомляли «ФАКТИ», найближчим часом Київ отримає касетні боєприпаси від США. Це дозволить більш ефективно нищити окупантів, які зараз мають кількісну перевагу над Силами оборони України.

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