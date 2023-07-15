Уряд продовжив виплати лише частині переселенців: хто не отримає допомогу

Уряд прийняв постанову, згідно з якою з 1 серпня не всі внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати допомогу. Зі списку виключили одразу декілька категорій переселенців.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.



«Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року», — йдеться в повідомленні.

Це стосується всіх ВПО, які проживають в Україні. Сума для осіб з інвалідністю та дітей є 3 тисячі гривень та для інших осіб — 2 тисячі гривень.

Разом з тим виплати не отримають:

- особи, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

- люди, які повернулися до покинутого місця проживання;

- особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Крім того, з 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня 2023 виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови:

- придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

- придбали на суму понад 100 тисяч грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

- мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн;

- придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн;

- мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м² на одного члена сім’ї.

Водночас постановою надано можливість отримувати допомогу родинам, в яких народились діти після переміщення.

«Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО)», — зазначають в Мінсоцполітики.

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