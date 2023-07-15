Частина молодих сімей має право на додаткові виплати по 3 тисячі грн: кому вони доступні

В Україні переселенці мають право на отримання різних видів допомоги: фінансової, гуманітарної, правової тощо.

Те саме стосується й дітей зі статусом ВПО. Дитина, яка вже народилася після того, як батьки отримали статус ВПО, також може розраховувати на підтримку держави.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Якщо в родині переселенців народилася дитина після 24 лютого 2022 року, допомога на таку дитину призначається автоматично.

Крім того, якщо дитина народилась після вказаної дати, але до набрання чинності цієї постанови, їй все одно нарахують допомогу з дати звернення з автоматичним продовженням з 1 серпня 2023 року.

Все, що потрібно для оформлення, це довідка ВПО. На її основі треба подавати заяву про виплату допомоги на проживання для своєї дитини.



Сума фінансової допомоги на дитину становить 3 000 гривень на місяць.

Виплати призначають незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім'ї, чи є в родини будь-які доходи, депозити, рухоме чи нерухоме майно.



Загальний розмір допомоги для українських сімей становить 41 280 гривень. Проте її виплачують частинами: після народження — 10 320 гривень одноразово, впродовж 36 місяців — по 860 гривень.

Для жінок, які самостійно виховують і забезпечують своїх дітей, виплати такі:

- до шести років — 2 272 гривень,

- 6−18 років — 2 833 гривень,

- 18−23 роки та в разі продовження навчання — 2 684 гривень.

Аліменти на дитину не повинні бути меншими за такі суми:

- до шести років — 1 136 гривень,

- 6−18 років — 1 416,50 гривень,

- 18−23 років у разі продовження навчання -1 342 гривень.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили про зміни щодо виплати допомоги на проживання для переселенців. Частині ВПО їх скасують з 1 серпня.

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