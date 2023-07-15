Кривдниця Світоліної вперше в кар'єрі стала чемпіонкою Вімблдону і заробила мільйони: відеоогляд матчу

У суботу, 15 липня, стала відома чемпіонка у жіночому одинарному розряді престижного Вімблдону з призовим фондом 56,5 млн доларів. У фінальному поєдинку на центральному корті Маркета Вондроушова (42-а в рейтингу WTA) з Чехії, яка залишила без фіналу Еліну Світоліну, перемогла Онс Жабер із Тунісу (6-а), котра у півфіналі здолала білоруску Аріну Соболенко.

24-річна тенісистка з Чехії, яка перенесла дві операції на кисті, змогла нарешті зняти «прокляття» фіналів великих турнірів (у вирішальному матчі «Ролан Гаррос"-2019 Маркета програла австралійці Ешлі Барті, а на Олімпійських іграх-2020 — Белінді Бенчич зі Швейцарії) і здолала суперницю з Африки у двох сетах — 6:4, 6:4. За іронією долі, Жабер минулого сезону також грала у фіналі Вімблдону, але поступилася Олені Рибакіній з Казахстану (6:3, 2:6, 2:6).

Зазначимо, що Вондроушова стала четвертою чеською (чехословацькою) тенісисткою в історії, якій підкорився Вімблдон. До Маркети на вершину підіймалися Мартіна Навратілова (1978 і 1979 роки), Яна Новотна (1998-й) і Петра Квітова (2011-й і 2014-й). Ба більше, до Вондроушової жодній несіяній тенісистці у Відкриту Еру не вдавалося виграти Вімблдон (у далекому 1963-му несіяна американка Біллі Джин Кінг грала у фіналі).

Зазначимо, що успіх у фіналі приніс чешці, яка вперше підніметься на 10-у позицію світового рейтингу, 3 мільйони 36 тисяч доларів призових, а тенісистка з Тунісу задовольнялася 1 мільйоном 518 тисячами «брудними».

Нагадаємо, що у чоловічому фіналі Вімблдону в неділю, 16 липня, зіграють перша та друга ракетки світу — 20-річний іспанець Карлос Алькарас та легендарний 36-річний серб Новак Джокович.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Людмила Киченок стала чемпіонкою Вімблдону у міксті.

Фото Twitter Wimbledon

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