Протягом минулої доби майже всі боєзіткнення відбувались на Мар'їнському напрямку.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, загалом протягом минулої доби російські військові 16 разів атакували позиції українських сил, 14 з них — в районі Мар’їнки.

«Зокрема, на напрямку Олександрівка — Мар’їнка „отримали на горіхи“ загони „Шторм“. Також зафіксовано 536 ворожих обстрілів», — повідомив речник.

На Авдіївському напрямку, за даними Шершня, ворог вів наступальні дії в районі Первомайського, але безрезультатно.

«Триває різнопланова робота, зокрема щодо знищення потенціалу та матеріально-технічної бази ворога. У результаті ефективного комплексного вогневого ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу», — повідомив речник.

За його словами, санітарні втрати рф за минулу добу на Таврійському напрямку склали 156 окупантів, безповоротні — 55 росіян. Через високі втрати військові рф відмовляються від виконання бойових завдань.

Нагадаємо, бійці ЗСУ змогли досягти певного успіху з початку червня та відкинули росіян на кількох напрямках. Зокрема, низка населених пунктів була деокупована на південному сході України. Також українські військові досягли успіху під Бахмутом, де вони зайняли вигідні висоти. Таким чином, ворог усередині міста опинився у пастці.

За минулу добу підрозділи Сил оборони знищили в районі Бахмута 77 окупантів, 172 було поранено, двох взято у полон. Крім того, росіяни втратили два танки, бронетранспортер, сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», протитанковий ракетний комплекс та один безпілотник.

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