Згадали Єлизавету II: принц Вільям з сім’єю оглянули останній літак королеви

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон побували на черговому публічному заході. Подружжя разом з дітьми відвідали Королівське Міжнародне авіашоу Royal International Air Tattoo.

Родина оглянула літак C-17, який використовувався для перевезення труни покійної королеви Єлизавети ІІ з Единбурга до Лондона у вересні минулого року.

Про це пишуть британські ЗМІ.

За інформацією журналістів, принц і принцеса Уельські вирішили не тільки показати своїм дітям сучасні реактивні літаки, гелікоптери та інші види авіатехніки, а й нагадати про покійну прабабусю, яку ті називали «Ган Ган».

На жаль, у цей день було сіре небо та йшов сильний дощ, але в небі все ще знаходились кілька літаків.

Членів королівської родини привітав командир ескадрильї Вілл Ессекс та декілька пілотів.

Вони потиснули руки членам королівської родини і провели їх по трапу всередину величезного транспортного літака.

Принцу Джорджу було доручено частково підняти трап, і було видно, з якою гордістю і задоволенням він натискає кнопку.

Поки сім'я здійснювала екскурсію літаком, принц Луї вважав за краще роздивлятися військовий аеродромі.

Тим часом принцеса Шарлотта уважно слухала пояснення, весь час залишаючись разом з батьками.

Найкраще почувався на авіашоу принц Джордж, адже це був його другий візит на летовище. Вперше батьки взяли його з собою у 2016 році — саме тому йому дозволили трохи підняти трап цього разу.

В цілому Вільям та Кейт, вважають британці, досягли поставлених цілей — показали сучасну техніку і згадали Єлизавету ІІ — тому відгуки про візит у соціальних мережах були тільки позитивними.

Раніше «ФАКТИ» писали про стосунки у королевській родині, зокрема між братами Вільямом та Гаррі. А також чому легендарну обручку принцеси Діани принц Гаррі подарував Кейт Міддлтон.

77

Читайте нас у Facebook та Instagram