«Білий квиток»: коли він дає право на виїзд за кордон (пояснення юриста)

В Україні триває війна, запроваджена загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон.

Проте є категорія чоловіків, які отримали «білий квиток». Але виїзд за кордон дозволено лише чоловікам, які визнані непридатними до військової служби та зняті з військового обліку. Про це розповів адвокат Ігор Ясько.

«Білий» квиток — документ, який видає призовнику військово-лікарська комісія. Навіть під час мобілізації він звільняє чоловіка від служби в армії. У ньому зазначено, що чоловік не придатний до служби в армії за станом здоров’я або з інших причин.

Водночас є три категорії «білого квитка»:

- обмежено придатні до військової служби;

- непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;

- непридатні до військової служби, зняті з військового обліку.

«Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі „обмежено придатний до військової служби“ або „непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час“ можливості виїхати за кордон не мають», — пояснив Ігор Ясько.

За словами юриста, з цих трьох категорій виїзд за кордон зараз дозволено лише непридатним до військової служби та знятим з військового обліку.

Але лише такої позначки у військово-обліковому документі буде замало. Для виїзду за кордон потрібно буде отримати додаткові документи.

«На сайті ДПСУ зазначено, що така відмітка у військово-обліковому документі не підтверджує ані інвалідності, ані непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому потрібно отримати ще додаткові документи. Але остаточне рішення буде прийматися у пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів», — зауважив юрист.

Які додаткові документи необхідні:

- висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;

- тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;

- довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.

Раніше адвокат розповів, як повинні діяти чоловіки, яких примусово доставили до військкомату.

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