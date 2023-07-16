У Козерогів назріває конфлікт, а Водолії ризикують зробити велику помилку: гороскоп на 16 липня 2023 року

У день напередодні молодика, який настане 17 липня, астрологи рекомендують якнайменше рефлексувати та переживати. У неділю, 16 липня просто необхідно боротися з поганим настроєм, займаючись улюбленими справами. Також не варто брати близько до сердя злі слова оточуючих. Сьогодні будуть вдалими починання, пов`язані з домом та побутом. Також сприятливим обіцяє бути спілкування як з друзями, так і з діловими партнерами.

Овен

Овнам сьогодні буде нелегко, особливо на початку дня. У цей час можливі провокації та маніпуляції; навколо вас виявиться занадто багато людей, які звикли добиватися свого за допомогою хитрощів. Будьте насторожі з тими, хто надто активно намагається втертися в довіру, лестить і перебільшує ваші заслуги, інформує Ukr.Media.

У другій половині дня багато чого проясниться, ви визначитеся з власними цілями та методами їх досягнення. Близька людина підтримає та дасть гарну пораду. Можливі вигідні угоди та вдалі покупки.

Телець

На вас чекає прекрасний день. Буде можливість вирішити багато важливих питань, ви знайдете спосіб подолати перепони, які нещодавно виникли на шляху. Ваша винахідливість здивує багатьох. Сприятливий день для нових знайомств, спілкування у неформальній обстановці.

Варто побачитись зі старими друзями — у них є для вас хороші новини чи цікаві пропозиції. Імовірні грошові надходження та цінні подарунки, деякі Тельці знайдуть нові джерела прибутків. Вдалими будуть покупки, зроблені у другій половині дня.

Близнюки

Дуже сприятливий день для Близнюків. Вплив позитивних тенденцій буде сильним, і ви зможете отримати максимум користі від того, що відбувається. Імовірні успіхи у творчій діяльності. Там, де потрібні фантазія та нестандартний погляд на речі, вам немає рівних. Дещо важче буде впоратися зі справами, що вимагають акуратності та уваги до деталей — ви раз у раз відволікаєтеся.

Корисна зміна ситуації; радують та піднімають настрій знайомства з новими людьми. Ймовірні романтичні захоплення. Швидше за все, вони будуть швидкоплинними, але, безперечно, подарують багато приємних емоцій.

Рак

Зберігайте спокій: саме він допоможе вам сьогодні досягти успіху, уникнути труднощів і проблем, обійти пастки, розставлені недоброзичливцями. Навколишні виявляють підвищений інтерес до вашого життя, іноді поводяться нав'язливо; відстоюйте свої інтереси твердо, але холоднокровно, не допускаючи конфлікту.

Сьогодні у Раків можливі приємні звістки, зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували. Варто обговорити з близькими події недавнього минулого та плани на майбутнє — ви можете отримати корисні поради та реальну допомогу.

Лев

Сприятливий день. Не потрібно довгих роздумів, щоб зрозуміти, як слід діяти — по-перше, ситуація сама по собі досить проста, по-друге, інтуїція дає вірні підказки. Цей день дуже добре підходить для творчості, а також для будь-яких справ, які потребують творчого підходу, нестандартного погляду на речі, використання нових методів.

У Левів сьогодні буде можливість вивести на чисту воду людей, які шкодили вам, демонструючи водночас благі наміри, а також тих, чий інтерес до вас не був безкорисливим. Вечір підходить для спілкування з близькими, обговорення сімейних планів.

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Діва

День у Дів починається дуже добре. Його перша половина підходить для вирішення складних завдань, що дозволяє знайти відповіді на складні питання. У цей же час буде можливість набути якихось корисних навичок, познайомитися з людьми, чиї знання та досвід незабаром стануть у нагоді.

У другій половині дня бажано зменшити активність. Вам потрібно відпочити та відновити сили, а для цього найкраще побути наодинці із собою. Можна займатися невтомними домашніми справами, прикрашати та впорядковувати своє житло, позбавлятися старих непотрібних речей та планувати покупки.

Терези

Спокійний день, який підходить для відпочинку або якихось невтомних, приємних та цікавих занять. Терезів порадує спілкування зі старими друзями. Вони можуть знайти для вас цікаві новини або несподівані пропозиції, до того ж ви отримаєте підтримку, якої останнім часом потребували.

Не бажані утомлива фізична робота та виснажливі спортивні тренування, а ось проти невеликих прогулянок зірки нічого не мають. Не виключені цікаві знайомства. Розвиватись нові відносини будуть не так швидко, як вам хотілося б, але принесуть багато радості.

Скорпіон

Можливі непорозуміння, через які не вдасться закінчити справи так швидко, як ви планували. Проте до серйозних проблем це не призведе; ви зробите все можливе, щоб уникнути неприємностей. Намагайтеся зберігати життєрадісність, не брати дрібниці близько до серця.

Якщо настрій Скорпіонів зіпсується через якусь дрібницю, розвеселитись буде не так просто. Відносини з оточуючими складаються непросто. Збоку здається, що ви дбаєте виключно про власні інтереси; вам дорікають в егоїзмі частіше, ніж звичайно.

Стрілець

Все йде добре, немає причин для занепокоєння та хвилювань. Багато представників знаку відчують приплив життєвих сил, зрозуміють, що готові взятися за справи, які раніше здавались надто складними. Імовірні корисні знайомства, зустрічі з людьми, чия допомога та підтримка будуть дуже доречними. Спільна діяльність та спільні інтереси можуть стати основою для романтичної симпатії.

Сьогодні Стрільці мають сприятливий день для покупок, у тому числі незапланованих. Ви безпомилково визначаєте, які речі вам знадобляться і радуватимуть, а в яких немає найменшої потреби. Можливі приємні сюрпризи, подарунки та знаки уваги.

Козоріг

Непростий день. Важливі справи краще відкласти, та й від обговорення серйозних питань краще відмовитися — дуже велика небезпека, що справа закінчиться конфліктом, а рішення так і не буде знайдено. Можливі сімейні розбіжності. Ви надто захоплені захистом своїх інтересів і не звертаєте уваги на те, що кажуть інші, а дарма: є шанс почути щось важливе.

Відпочинок піде на користь Козорогам. Добре, якщо він не буде пустим; можна вирушити на прогулянки або в невеликі поїздки, зайнятися якимись невтомними та цікавими справами. Вечір — час для самоосвіти.

Водолій

Будьте уважні. Якщо цього дня ви припуститеся помилки або зробите необачний вчинок, наслідки можуть бути вкрай неприємними. Бажано утриматися від необдуманих кроків, особливо тих, що потребують серйозних фінансових витрат. Легковажне ставлення до грошей може стати причиною великих проблем.

Сьогодні Водоліям бажано відкласти обговорення важливих питань, обмежитися приємними бесідами, спілкуванням із людьми, які знають, як підняти вам настрій і чим розвеселити. Наприкінці дня ймовірні хороші новини, несподівані запрошення і пропозиції.

Риби

Сприятливий день для вирішення проблем, причому не лише своїх, а й чужих. Ви охоче допомагаєте людям і не очікуєте від них подяки, намагаєтеся підтримати всіх, хто опинився у складному становищі. Можливий початок дружніх чи романтичних відносин, які багато чому вас навчать, відкриють нові горизонти.

Буде шанс реалізувати якісь давні творчі плани, багато Риб знайдуть захоплюючі та цікаві справи. День підходить для відвідування театру, концертного залу чи музею — мистецтво стає джерелом натхнення, допомагає краще розібратися у своїх переживаннях та емоціях.

Гороскоп на липень, який склала астрологиня Людмила Булгакова ексклюзивно для «ФАКТІВ», читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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