Молодик у Раку 17 липня: чого чекати українцям (прогноз від Марини Скаді)

Черговий літній молодик можна буде спостерігати у понеділок, 17 липня, о 21:31. Він буде перебувати у найсімейнішому знаку зодіаку — Раку.

А це означає, що найближчий місячний місяць у фокусі уваги будуть теми, пов'язані із чуттєвою сферою, питання нерухомості та місця проживання, народження та виховання дітей, взаємин із батьками, вважає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодик 17 липня в опозиції з ретроградним Плутоном та гармонійних аспектах з ретро-Нептуном та Ураном. Всі вищі планети беруть участь у конфігураціях із цим молодиком, принесуть у всі життєві сфери нові сценарії та нові правила гри.

Враховуючи той факт, що Місячні Вузли змінюють знаки, в комплексі все це може принести неконтрольовані зміни, дати дивні повороти долі, посилити незвичайні здібності людей та проявити особливі таланти, у тому числі до астрології, парапсихології, ясновидіння, всіх видів езотеричних наук та нетрадиційних. методи духовного розвитку.

Знак Рака пов'язаний із Батьківщиною, корінням, предками. Зміни, що відбуваються в суспільстві, змушують кожного з нас по-новому поглянути на події, що відбуваються в країні і в світі, переглянути свої принципи і переконання. Молодик у Раку посилює почуття національної самосвідомості, поєднує загальну спадщину, традиції, історію, прагнення відстоювати інтереси своєї Батьківщини. Люди, що перебувають далеко від місця народження, від рідного дому, відчувають гостру потребу повернутися хоча б на якийсь час.

Перші кілька днів після молодика підходять для короткострокового планування, запуску нових проєктів, якщо вони стосуються сімейного бізнесу та інших справ, у яких зацікавлені та беруть участь родичі чи подружжя. У цей період посилюється інтуїція, тому може прийти важлива та потрібна інформація, з'являться відповіді на ваші запитання.

Від 23 липня починається період ретроградної Венери, на тлі Місяця, що росте, цей транзит сприятливий для нового витка в наявних взаєминах, відновлення контактів з колишніми партнерами, зв'язків зі старими друзями. Ваші починання буде підтримувати сам Всесвіт. Не відкладайте на потім, якщо ваші хвилювання стосуються людей минулого, якщо не цього місяця (17 липня — 16 серпня 2023), то ця тема надовго піде в тінь, привнести щось важливе в неї стане складніше.

Молодик в Раку допоможе визначитися, що ж вам дійсно потрібно для комфортного життя, підніме першочергові теми, пов'язані з вашою особистістю, самореалізацією та внутрішнім життям. Всі люди, з якими ви так чи так взаємодієте, загострюють ваші почуття та емоції. Саме час подумати про себе, про свої плани та їхню реалізацію, а також про те, як встановити баланс між сімейним життям та соціальним.

Нумерологія числа 17 дуже цікава, енергії цього числа пов'язані з новим баченням, наснагою, усвідомленням того, що в навколишньому світі, та й у нас самих є краса, гармонія, вищого порядку, ніж матеріальна, фізична впорядкованість. Дає можливість звернути увагу і розглянути ближче, докладніше вивчити те, що оточує, передає інформацію.

17 — це внутрішня активність. Особисті, родинні, дружні стосунки зміцнюються і стають надійнішими, якщо вони засновані на спільних ідеях та прагненнях. 17 — «ядерне число», яке об'єднує людей, їхнє прагнення до одного цілого (ядра), і цим 17 лише посилюється і зміцнюється. Це дає такий стимул до руху та прогресу вперед, що дозволяє знайти нову мрію та надію у загальному русі, у спільному прогресі знайти себе, своє покликання. Ключові слова для молодика в Раку 17 липня — коріння, що поєднує ідеї та традиції, родинні зв'язки, осяяння, творчість, почуття прекрасного, ніжність.

Під час молодика можна планувати найближче майбутнє, особливо із сім'єю, вирішувати сімейні фінансові питання, роздавати борги, займатися творчістю та благодійністю, займатися йогою і медитаціями, займатися домашніми та побутовими справами.

В молодик не варто починати нові важливі справи (тільки планувати), подорожувати, особливо далеко,

робити уколи краси та пластичні операції, вживати алкоголь і жирну їжу, здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

«Під яким би знаком зодіаку ви не народилися, намагайтеся провести молодик 17 липня у колі близьких людей біля води. За можливості, відкладіть на день професійні справи та займіться особистим життям, вирішенням сімейних питань, домом чи вирушайте на дачу. Це допоможе зарядитись позитивною енергією на весь місячний цикл», — радить фахівець.

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