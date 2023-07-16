Для переселенців — одержувачів пенсій ідентифікацію продовжать, а для одержувачів виплат ВПО взагалі скасують, — Мінреінтеграції
Уряд скорегував своє рішення щодо повернення періодичної ідентифікації у відділеннях «Ощадбанку» ВПО, які отримують пенсії чи виплати переселенцям.
Як зазначають в Мінреінтеграції, нещодавно внутрішні переселенці почали отримувати смс-повідомлення від банку про те, що до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію. Втім, днями ухвалили інше рішення.
Досягнуто домовленість про те, що:
- «Ощадбанк» припинить зазначену смс-розсилку;
- Для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжити до кінця січня 2024;
- Для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовувати (оскільки термін виплат обмежено 6 місяцями).
Наразі Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які будуть прийняті найближчим часом.
Раніше у Мінсоцполітики називали категорії переселенців, яких можуть позбавити державних виплат.
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