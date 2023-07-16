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Атака безпілотників на Севастополь: у ЗСУ заявили про провокацію окупантів

12:46 16 липня 2023
Крим

Ранком у неділю, 16 липня, так званий «губернатор» Севастополя михайло развожаєв заявляв про атаку безпілотників, яку ніби то відбили окупаційні російські війська. Втім, як пише «Гордон», в ЗСУ заявили про йомвірні провокації загарбників.

Так, очільниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону наголосила на гібридній формі війни й те, що окупанти часто не мають можливості виправдати свої дії, або навпаки — намагаються переконати населення тимчасово окупованих територій у тому, що вони максимально працюють над забезпеченням їхньої безпеки.

«Вони дуже часто створюють таку бойову картинку. І, зокрема, дуже потужно реагують на інформаційні повідомлення в суспільстві. Тобто, побачивши потужні заяви головнокомандувача, вони цілком здатні забезпечувати подібні провокації», — сказала вона.

Нагадамо, що Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post говорячи про Крим, заявляв, що щойно у нього з’являться засоби, він «щось зробить», і що його ніхто не зупинить.

Також він висловив своє ставлення до ведення бойових дій на території ворога, зазначивши, що українцям вирішувати, як вбивати супротивника: «На війні на його території можна і треба вбивати. Якщо наші партнери бояться використовувати їхню зброю, ми вбиватимемо своєю. Але рівно стільки, скільки необхідно».

Фото з Вікіпедії

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