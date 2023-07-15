«Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати дозволу?»: Залужний про ведення війни на території ворога

Якщо партнери бояться передавати Україні зброю, яка може бути використана для ударів по території країни-агресора росії, Україна застосовуватиме зброю свого виробництва. Так головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post прокоментував побоювання союзників з приводу можливих обстрілів російської території їхньою зброєю.

Як розповів WP генерал, він змушений досягати успіху на полі бою в ситуації, коли поставки боєприпасів Україні обмежені, а російські окупанти часто на день вистрілюють утричі більше снарядів. При цьому сучасні західні винищувачі F-16 не з'являться на полі бою до наступного року, а західні союзники не хочуть, щоб Україна використовувала ракети великої дальності та інше озброєння для ударів по території росії, побоюючись ескалації.

«Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не можна робити. Чому? Тому що путін… застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, однаково. Це наша проблема і нам вирішувати, як вбивати цього ворога. На війні на його території можна і треба вбивати. Якщо наші партнери бояться використовувати їхню зброю, ми вбиватимемо своєю. Але рівно стільки, скільки необхідно», — наголосив він.

Раніше в інтерв'ю «Фактам» американський історик російського походження Юрій Фельштинський висловив думку, що якщо Захід дозволить Україні вести цю війну як наступальну, все закінчиться дуже швидко нашою Перемогою.

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