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Україна

У Севастополі переполох через атаку українських безпілотників: що відомо (відео)

8:19 16 липня 2023
Севастопольська бухта

Тимчасово окупований Севастополь, як стверджує місцева «влада», вкотре був атакований безпілотниками.

Севастопольський «губернатор» розвожаєв заявляв про «масовану та тривалу атаку» в районі Херсонеса, Севастопольської бухти та Балаклави, яку відбив «флот у взаємодії з силами ППО». Він стверджував, що над морем збили 2 БПЛА і 5 придушили силами РЕБ, ще 2 надводні безпілотники знищили на зовнішньому рейді.

Рух катерів та поромів у Севастопольській бухті було тимчасово припинено.

Тим часом у мережу викладають звуки «бавовни» на окупованому півострові.

Нагадаємо, що днями росЗМІ повідомляли про роботу ППО та падіння БПЛА, один з яких звалився за кілька кілометрів від Курської АЕС.

Фото Севастопольської бухти з мережі

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