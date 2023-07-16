Вкрали чи випустили: у Києві загадково зник легендарний ворон (відео)

Схоже, Київ втратив ще одну пам'ятку — зник ворон Крум, який довгі роки жив в одному з двориків на вулиці Рейтарській.

Як пише «РБК-Україна», вранці 16 липня птаха прийшли погодувати, але його не було в клітці, дверцята в яких виявилися відкритими.

«Зателефонували до поліції, поліція подивилася всі камери і нічого не знайшла, сказали „будемо шукати“, але самі знаєте», — розповів Микола, який годував Крума.

Одна з версій — ворона вкрали, інша — птаха випустили навмисно.

Киянин Микола згадав, що у дворик заходив чоловік, який погрожував випустити ворона, якщо йому не зроблять більшу клітку. А наступного дня Крум зник. «Його завжди хотіли звільнити, але самі розумієте, птах, який виріс у неволі і сюди потрапив з неволі… Його звільнення — це для нього просто смерть», — сказав він.

Інтернет-користувачі, які обговорювали зникнення ворона, висловлювали протилежні погляди. Одні побоювалися, що Крум не зможе вижити на волі, інші стверджували, що птахові буде на краще.

Як пише kiev-klab.com.ua, ворони на Рейтарській з'явилися ще у 90-х роках минулого сторіччя. Кримінальному авторитету, який купив у там квартиру, подарували першого птаха. Потім біля будинку збудували клітку. Чоловік помер у 2004 році, але про птахів продовжували дбати.

До речі, у столиці ще на одну «візитну картку» очікують зміни — з монумента «Батьківщина-мати» знімуть герб СРСР. Старий радянський герб на щиті монументу замінить український тризуб.

Ілюстративне фото із сайту kiev-klab.com.ua.

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