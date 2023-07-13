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З монумента «Батьківщина-мати» у Києві знімуть герб СРСР: дозвіл регулятора отримано

16:10 13 липня 2023
Патріотична підсвітка монумента

У Києві, де раніше демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну, декомунізують монумент «Батьківщина-мати». На щиті радянський герб змінять на тризуб.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України з посиланням на Державну інспекцію архітектури та містобудування України.

«Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб», — йдеться у повідомленні.

Ремонт буде проводити Національний музей історії України у Другій світовій війні. Роботи розпочнуться найближчим часом.

Зазначимо, що монумент «Батьківщина-мати» було встановлено у Києві у 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Крім того, «Батьківщина-мати» вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Минулого року у застосунку «Дія» провели опитування про те, чи варто замінити герб СРСР на тризуб на щиті «Батьківщини-матері». Тоді 85% із 800 тисяч українців, які взялм участь у голосуванні, підтримали декомунізацію.

Нагадаємо, що ревізію пам'ятників провадять і в інших містах України — так в Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну, а в Ужгороді — воїнам-«визволителям».

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