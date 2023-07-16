ЗСУ обороняються на Куп'янському напрямку і просуваються на Бердянському: ситуація на фронті загострилася

Росіяни продовжують агресію проти України. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп"янському напрямку на Харківщині. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог — нас. На Авдіівському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень», — повідомила вона.

Тим часом, Сили оборони мають успіхи на Бердянському напрямку. Українські воїни змогли просунутися на більш ніж кілометр.

«На Мелітопольському напрямку положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника більш ніж на один кілометр уздовж певної лінії фронту», — повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

За його словами, на Бердянському напрямку йдуть інтенсивні бої. Бійці українських сил закріплюються на рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують території та виконують поставлені вогневі завдання.

Telegram-канал «СтратКом ЗСУ» повідомив, що Сили оборони України уразили склад ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині.

Як повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк, за тиждень з 10 по 16 липня Силами оборони України знищено близько 3640 осіб особового складу противника. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 29 танків, 62 бойових броньованих машини, 115 артилерійських систем, 13 РСЗВ, 12 установок ППО, 115 одиниць автотехніки та 38 одиниць спецтехніки. Окрім цього нашими захисниками збито 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Інституті вивчення війни дійшли висновку, що ЗСУ вдосконалюють стратегію наступу, виснажуючи супротивника та мінімізуючи власні втрати.

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