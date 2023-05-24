Над Кримським мостом з’явився дим, окупанти заявили про «навчання»

Російська-окупаційна «влада» повідомила про тимчасове закриття пошкодженого у 2022 році Кримського мосту. Причиною називають військові навчання, які начебто відбуваються у районі.

Про це заявив так званий «голова» Криму Сєргєй Аксьонов.

«Кримський міст закритий через навчання, що проводяться в районі. Рух буде відновлено за кілька годин. Переконливо прошу всіх довіряти лише перевіреним джерелам інформації», — йдеться у його дописі.

Тим часом у Мережі публікують кадри, на яких видно густий дим, який здіймається над мостом.

Як відомо, у травні як мінімум двічі Кримський міст закривали через ракетну небезпеку, з постів евакуювали співробітників, але громадянам про це не повідомляли, пояснивши перерви «технічними причинами».

Нагадаємо, що на думку військового експерта Олега Жданова, Tomahawk (американські крилаті ракети великої дальності — Авт.) і ATACMS можуть знищити Кримський міст.

А за інформацією військового експерта, льотчика-інструктора Романа Світана, ракетами Storm Shadow можна зруйнувати Кримський міст мало не з першого удару.

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