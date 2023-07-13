Мертвий сезон: що відбувається на пляжах у тимчасово окупованому Криму

Схоже, курортний сезон у тимчасово захопленому росією Криму, де посеред червня стався навіть землетрус, знову буде провальним.

Про це пише видання «Крим.Реалії».

Цього року російським туристам доводиться вистоювати на спеці багатогодинні черги, щоби тільки в'їхати до Криму. Це пов'язано з тим, що на Керченському мосту після торішнього вибуху перевіряють кожен автомобіль, який прямує на півострів. Контрольні процедури займають час та призводять до кілометрових черг на в'їзді до Криму та виїзді з нього. Тому місцеві пляжі напівпорожні, що нетипово для липня.

Найпопулярніші цього року ялтинське та судакське узбережжя. На західному узбережжі Криму та в Севастополі сезон поки що «просідає». Небагатолюдно і на східному узбережжі.

Відпочивати в Крим вирушають лише "сміливі" бюджетники

Один із найпопулярніших курортів Криму — Ялта — цього року не може похвалитися засиллям курортників, як у минулі роки.

«Для липня така кількість відпочиваючих не дуже велика. Вільного місця навіть на найпопулярнішому Масандрівському пляжі досить багато. На пляжах далі від центру вздовж берегової лінії Ялти — простір та тиша, відпочиваючих немає. Вулиці у місті в цей час зазвичай забиті транспортом та туристами. Зараз вільно, трафік не схожий на липневий. Громадський транспорт вільний, не забитий, як раніше, туристами, які їдуть із пляжів із надувними колами», — повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

В умовах дефіциту туристів страждає місцевий бізнес. Орендарі шезлонгів та парасольок нарікають, що цього року попит на них дуже низький. Продавці екскурсій Кримом теж кажуть, що більшість клієнтів запитують ціни і проходять повз.

Ялтинський блогер Вадим Екстрімов ще наприкінці травня помітив у місті ознаки провального сезону. Він звернув увагу, що у центрі Ялти немає звичного напливу художників, які торгують картинами. Також, за його словами, на набережній замало людей для цього часу.

Алея до пляжу

Таку ситуацію він пов'язує як із логістикою — відсутністю авіасполучення росії з Кримом, так і з військовими чинниками.

Багато хто боїться застрягти тут, якщо ЗСУ підуть в контрнаступ.

Так і не стартував цьогорічний сезон на популярному кримському курорті в селі Міжводне Чорноморського району. Тепер там — місце оборони російської армії.

Фортифікаційні споруди на узбережжі

У матеріалі вказується, що на «мертвий» сезон вплинула низка причин: відсутність авіасполучення, великі пробки на Керченському мосту, а також успішна робота Збройних сил України на південному напрямку.

Крім того, на початку липня російська влада Криму оголосила, що пробок на під'їздах до Керченського мосту більше немає. Але невдовзі проблема з трафіком знову загострилася. 9 липня пробка на в'їзді до Криму з боку росії розтяглася на шість кілометрів та п'ять годин очікування. Стільки ж росіянам доводилося чекати на черги на оглядових пунктах і 10 липня.

56

Читайте нас у Facebook та Instagram