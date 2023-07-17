Модель для дорослих виграла боксерський поєдинок та на радостях оголила груди (відео)

Боксерський поєдинок між моделями Даніеллою Хемслі та Олександрою Даніель, який проходив у рамках жіночого виставкового турніру KingPyn в ірландському Дубліні, подарував глядачам незабутні емоції.

І не стільки від самого бою, який завершився перемогою Хемслі одноголосним рішенням суддів, а «виставою», яку Даніелла влаштувала після нього. На радощах від першої перемоги на рингу дівчина підняла догори свій топ, тим самим оголивши груди. Глядачі, особливо чоловіча частина, були в захваті…

Напевно, таким чином Хемслі, яка має 128 тисяч підписників у Instagram, має намір привернути до своєї персони додаткову увагу для успішного просування своєї сторінки на популярній платформі OnlyFans, де дівчата публікують свої відверті фото та відео за окрему плату.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дівчина оголила груди перед бійцем, який бив її чоловіка.

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