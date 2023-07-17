36.73 / 37.35 40.94 / 41.78
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Модель для дорослих виграла боксерський поєдинок та на радостях оголила груди (відео)

10:48 17 липня 2023
Даніелла Хемслі

Боксерський поєдинок між моделями Даніеллою Хемслі та Олександрою Даніель, який проходив у рамках жіночого виставкового турніру KingPyn в ірландському Дубліні, подарував глядачам незабутні емоції.

І не стільки від самого бою, який завершився перемогою Хемслі одноголосним рішенням суддів, а «виставою», яку Даніелла влаштувала після нього. На радощах від першої перемоги на рингу дівчина підняла догори свій топ, тим самим оголивши груди. Глядачі, особливо чоловіча частина, були в захваті…

Напевно, таким чином Хемслі, яка має 128 тисяч підписників у Instagram, має намір привернути до своєї персони додаткову увагу для успішного просування своєї сторінки на популярній платформі OnlyFans, де дівчата публікують свої відверті фото та відео за окрему плату.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дівчина оголила груди перед бійцем, який бив її чоловіка.

164

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

щур

Тільцям — цікаві можливості, Водоліям — великі успіхи, Левам — важливі справи: гороскоп на день Королівського Щура 17 липня

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Мурат із донькою

Мурат без Лілії знайшов собі нову «компанію», а Ані Лорак підтримала іншу зрадницю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту