Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську

В ніч на 17 липня російські окупанти знов завдали ракетного удару по Краматорську.

По це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, поранення отримали 2 людей, пошкоджені житлові будинки та територію підприємства.

Крим того, впродовж доби відбувалися обстріли Мар'їнки та Красногорівки, пошкоджено 8 будинків у Курахівській громаді.

Росіяни скинули 2 авіабомби на Нью-Йорк, одна з них зруйнувала 5-поверхівку. Всього у громаді пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків, школу і підприємство. 1 людина поранена і 5 будинків пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади, додав очільник ОВА.

Нагадаємо, вчора тричі під обстріл росіян потрапив Харків. Від російської атаки постраждав Основ’янський район. Там було влучання по території промислового підприємства, є загиблий та поранені.

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