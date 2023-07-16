Харків знову під обстрілом, є поранені

Росіяни, які в ніч на 16 липня обстріляли Харків, знову завдали ударів по місту. Від російської атаки постраждав Основ’янський район Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги. Небезпека ворожих ракетних ударів залишається!» — написав він.

За словами Синєгубова, три чоловіки із осколковими пораненнями були ушпиталені.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждалих на даний момент семеро.

Як писали «ФАКТИ», російські загарбники активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині.

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