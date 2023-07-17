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Суспільство та люди

Взялися за перекупників: в Україні можуть змінити правила продажу б/у авто

13:45 17 липня 2023
машини

Представники Європейської бізнес-асоціації звернулися до Мінфіну та профільного Комітету Верховної Ради України з проханням підтримати ухвалення законопроєкту № 9083, який передбачає регулювання процедури державної реєстрації транспортних засобів. Йдеться саме про вживані машини, які скуповуються суб’єктами господарювання як товар для подальшого їх перепродажу.

Про це пише «Хвиля», посилаючись на пояснювальну записку до документа.

Так, у пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що у транспортній галузі частка «тіні» становить близько 44%. Якщо законопроєкт № 9083 буде ухвалено, то це допоможе детенізувати ринок уживаних автомобілів. Крім того, з кожної проданої такої машини бюджет отримуватиме додаткові надходження, що у сумі може принести мільйони гривень.

Згідно з чинними зараз законами, автосалони та компанії, які торгують вживаними автомобілями, зобов’язані при викупі враховувати цей транспортний засіб як основний засіб для власного використання, реєструвати його в МВС та отримувати довідку з ТЦК та СП про взяття транспортного засобу на військовий облік.

Запропонований законопроєкт передбачає, що замість перереєстрації транспортного засобу із продавця на підприємство власник сам зніматиме його з реєстрації до передачі суб’єкту господарювання для подальшого продажу.

Раніше ми писали, які вживані автомобілі не варто купувати у зв'язку з частими поломками.

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