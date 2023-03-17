Стукіт у 4-му циліндрі і не тільки: названо вживані автомобілі, які не варто купувати — швидко зламаються

Покупці, які хочуть заощадити та купують автомобіль на вторинному ринку, можуть зіткнутись з проблемами частого ремонту.

Автомобільні експерти попереджають, що про старі автомобілі часто виходять з ладу. Але є такі, які ламаються найчастіше, пише mashyna.

Наприклад, у Mazda CX-7 двигун є надмірно чутливим до пального та тиску масла. В результаті в процесі експлуатації страждає система охолодження, електроніка, турбіна, термостат та інші компоненти.

Попри те, що у Renault Megane стильний дизайн та гідне оснащення, у нього й безліч мінусів. Окрім всього, при невдалій заправці страждає двигун та паливна система.

BMW з двигунами 4,4 л пропонуються за нижчою ціною, ніж інші. Досвідченим автомобілістам відомо, що 4,4-літрові двигуни BMW мають певні недоліки. Наприклад, дві турбіни, встановлені у розвалі силового агрегату V8. Повна переробка обходиться дуже дорого, майже в чверть вартості авто.

Власники Nissan Primera III (P12) скаржаться на:

- шумоізоляція низька;

- варіатор швидко виходить із ладу;

- гідравлічна рульова рейка поганої якості.

До недоліків Mercedes-Benz C-клас W220 відноситься корозія, споживання великої кількості моторного масла, проблеми з пневматичною підвіскою, низький ресурс балона, постійні несправності в електроніці, поломки панелі через перепади напруги — все це знижує привабливість моделі для покупки б/у.

У Land Rover, а також автомобілів преміального підрозділу Range Rover, слабка сторона — це електроніка. Вона негативно реагує на морози та вологу погоду.

Peugeot 308 має проблемний двигун та трансмісію. Мотор EP6 і коробка-автомат AL4, що встановлюються на цій моделі, не витримують 10 тис км пробігу. До того ж часто виходить із ладу електроніка. Загалом вкладень буде багато, а виправдати їх при продажі не вийде.

Перед тим, як придбати Volkswagen, фахівці радять проїхати на автомобілі. Переконайтеся у відсутності стуків, вібрацій та ривків. Якщо ж стукає, вібрує та рухається нерівномірно, то не купуйте таку модель.

Для виробництва Chery Amulet використовуються найдешевші матеріали. А тому є проблеми з кузовом, підвіскою та іншими вузлами.

Porsche Cayenne Turbo I Ц відрізняється потужним двигуном, відмінною керованістю, комфортабельністю салону та преміальним зовнішнім виглядом. Вживане авто коштує відносно недорого, але є досить недоліків:

- задираки циліндрів;

- проблеми з турбінами та паливними насосами;

- поломки електронних стабілізаторів;

- вихід з ладу насоса ГУР.

Усунення цих проблем часом обходиться дорожче, ніж вартість автомобіля.

Hyundai Accent. Машина непогана з усіх боків. Основна проблема цього автомобіля — з розхідниками. Після пробігу 10 тис. км до в рульовій рейці. Через 15−20 тис. км пробігу виходять з ладу ступирні підшипники, і їх потрібно міняти.

У Subaru основна проблема — стукіт у четвертому циліндрі. Це зумовлено специфікою розташування циліндра та розподілу охолоджувальної рідини. Чомусь у цей циліндр потрапляє менше масла, і через це він гірше охолоджується. Як результат — підвищений знос та необхідність ремонту силового агрегату. А коштує це дуже дорого. Крім того, на цьому автомобілі доведеться часто міняти розхідники, що теж влітає в копійчину.

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