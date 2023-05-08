Ніколи їх не зможете продати: названо автомобілі, які в Україні не бажають купувати

Українці, які планують придбати вживане авто, наперед прораховують, в яку суму їм може обійтись потенційний ремонт, а також з якими проблемами вони стикнуться при наступному продажі машини.

Експерти радять під час вибору автомобіля звертати увагу на потенціал моделі, що дозволить у майбутньому без проблем продати машину наступному власнику.

На сайті wheel-news опублікували антирейтинг автомобілів, котрі дуже складно продати в Україні.

BMW X6. Бренд BMW є мрією багатьох автолюбителів, але мало хто розуміє, що перепродати ці автомобілі буває дуже складно. Не виняток і модель BMW X6. Найбільше водії скаржаться на двигун N63, що має дороге обслуговування.

Volkswagen Tiguan. Volkswagen є доволі популярним брендом на авторинку, а його моделі відрізняються надійністю. Але є і такі авто, котрі знижують імідж компанії, наприклад, Volkswagen Tiguan. Найбільше нарікань має двигун, що вимагає дорогого обслуговування. Також частого клопоту завдає трансмісія. Саме тому більшість водіїв не рекомендують купувати дану модель.

Lexus RX450h. Проблемно продати не лише авто з ДВЗ, а й гібридні версії. Наприклад, Lexus і Toyota, зокрема RX450h, не мають попиту на вторинному авторинку. На практиці доведено, що після 10-ти років експлуатації їх акумулятори сідають, а заміна може влетіти в копієчку.

Cadillac Escalade. Американський бренд викликає захват в широкої аудиторії, але не всі моделі бренду можуть похвалитися високими показниками. Cadillac Escalade має високе споживання палива, а враховуючи сьогоденні ціни — автомобіль розорить свого власника.

Volvo S80. Volvo не має такої популярності в Україні, як, наприклад, Volkswagen. Окремі моделі, наприклад, Volvo S80 просто неможливо відремонтувати через брак запчастин. Саме тому й охочих придбати таке авто — майже немає.

Раніше експерти назвали найпроблемніші сімейні авто у віці до 5 років.

402

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram